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Кишинев фактически готовится к вооруженному конфликту с Москвой. Среди целей президента Молдавии Майи Санду было вытеснение РФ из региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игоря Шорникова.

"Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона", – отметил он.

Как считает эксперт, объявление РФ как главной угрозы безопасности и фиксация стратегического партнерства с НАТО является попыткой обозначить правовые основания для акций против миротворцев РФ. Он подчеркнул, что нажим Кишинева на военных РФ может поддерживать НАТО.

"Если тот проект стратегии национальной безопасности Молдовы, который объявляет Россию врагом, будет утвержден парламентом, путь к новому конфликту на Днестре будет открыт", – сказал Шорников.

Собеседник издания указал, что сначала в стране проведут зачистку от пророссийского элемента, после чего начнется война.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что для того, чтобы продвигать в народе европейские ценности, следует отказаться от сотрудничества с российской стороной. Она указала, что не только обычные граждане должны говорить о поддержке западных ценностей. Молдавский президент также высказала ультиматум: либо человек верит в основы демократии, показывая это на работе ежедневно, либо это обычные разговоры.

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