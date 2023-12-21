В Приднестровье выступили за сохранение миротворческой операции

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В Приднестровье выступают за сохранение и усиление миротворческой операции в качестве единственной гарантии безопасности граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александра Коршунова.

Он уточнил, что ее прекращение можно обсуждать только после урегулирования отношений между республикой и Молдавией. Как отметил спикер парламента, Кишинев долгое время пытается добиться вывода группы российской армии и переформатирования действующей миротворческой операции.

"Расцениваем такие попытки как исключительно деструктивные с точки зрения дальнейшего обеспечения мира и безопасности. У нас уже был опыт работы миссии гражданских наблюдателей в 1992 году в Бендерах, которые никак не смогли предотвратить нападение молдавских сил", – сказал Коршунов.

По его словам, после ввода миротворцев РФ на берегах Днестра возник мир. После этого уже не было человеческих жертв, добавил председатель парламента. В частности, Коршунов назвал миротворческую операцию эффективным и успешным механизмом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Молдавии прикладывают все усилия, чтобы размыть и отменить нейтральный статус республики. Она обратила внимание, что такая ситуация вызывает беспокойство в Приднестровье, где граждане ранее уже сталкивались с последствиями "милитаристской игры Кишинева".

До этого директор тираспольского Института социально-политических исследований Игорь Шорников заявил, что Кишинев фактически готовится к вооруженному конфликту с Москвой. По его мнению, среди целей главы Молдавии Майи Санду было вытеснение РФ из региона.

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