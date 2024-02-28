Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ

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Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней планируют обратиться к России за помощью. Это следует из проекта резолюции съезда.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы", – цитирует документ ТАСС.

При обращении депутаты призвали учесть проживание на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч россиян. Более того, в документе отмечается уникальный положительный опыт российского миротворчества в Днестре, а также статус страны в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти государства не допустят открытия избирательных участков на территории Приднестровья. По его мнению, открытие избирательных участков на территории, которая не контролируется Кишиневом, без согласия Республики Молдовы незаконно и некорректно.

