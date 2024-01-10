10 января, 20:55Происшествия
В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиАртем Кулекин
Стрельба произошла на границе с Украиной, после которой двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте министерства государственной безопасности непризнанной республики.
Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы, уточнили в ведомстве.
"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов заявил, что в стране выступают за сохранение и усиление миротворческой миссии в качестве единственной гарантии безопасности местного населения.
По его словам, прекращение миссии можно обсуждать лишь после урегулирования отношений между республикой и Молдавией.
Глава республики Вадим Красносельский летом 2023 года уточнял, что в Приднестровье следят за тем, что происходит на границах с Украиной и Молдавией. Это следует делать, чтобы не допустить каких-либо диверсий, подчеркнул он.
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