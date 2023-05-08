Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

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Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев, заявил сообщил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков в интервью РИА Новости.

По его словам, это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Манаков напомнил, что в 1995 году РФ односторонним решением, которое не было согласовано на уровне Объединенной контрольной комиссии, снизила численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть.

Он подчеркнул, что в зоне безопасности постоянно действует не более 450 российских миротворцев, при этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3,1 тысячи человек.

Глава представительства ПМР добавил, что юридически возможно увеличить число российских миротворцев – такая опция оправдана в случае провокаций и террористической угрозы.

"Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", – пояснил он.

Дипломат сообщил, что миротворческие силы можно увеличить, в том числе за счет россиян, проживающих в Приднестровье.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку к нападению на Приднестровье. В министерстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

В свою очередь, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отметил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать помощь только по просьбе властей Кишинева.



МИД РФ предостерег Украину от вторжения в Приднестровье