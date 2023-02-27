Глава Приднестровья заявил об отсутствии реальной угрозы у границ республики

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На границах Приднестровья сохраняется напряженная обстановка, однако говорить о наличии реальной угрозы для республики в настоящий момент не приходится, заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

Такое заявление Красносельский сделал по итогам совещания по ситуации на внешнем периметре республики.

"Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", – говорится в сообщении.

Также Красносельский призвал граждан быть готовыми к любой ситуации, не поддаваясь панике.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать помощь только по просьбе властей Кишинева.

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