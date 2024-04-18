18 апреля, 10:30Происшествия
Новости мира: два завода загорелись в турецком Измире
В турецком Измире горят два завода. По данным местных СМИ, пожар сначала начался на заводе по производству резины, а затем перекинулся на соседнее предприятие, где изготавливают пластик. Пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительным данным, никто не пострадал.
Жители американского штата Монтана заметили слона, который прогуливался по улицам и перекрывал движение. Животное сбежало из шапито. В итоге его удалось поймать.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.