В столице подготовили 350 собак-проводников, которые помогают маломобильным пассажирам

Для помощи маломобильным пассажирам метро подготовили 350 собак-проводников. На занятиях четвероногие помощники учились проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать упавшие вещи.

Собаки быстро привыкают к шуму и большому количеству людей и легко ориентируются в подземке. До конца 2024 года подготовку пройдут еще 50 проводников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.