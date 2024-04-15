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15 апреля, 07:30

Транспорт

В столице подготовили 350 собак-проводников, которые помогают маломобильным пассажирам

В столице подготовили 350 собак-проводников, которые помогают маломобильным пассажирам

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Для помощи маломобильным пассажирам метро подготовили 350 собак-проводников. На занятиях четвероногие помощники учились проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать упавшие вещи.

Собаки быстро привыкают к шуму и большому количеству людей и легко ориентируются в подземке. До конца 2024 года подготовку пройдут еще 50 проводников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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