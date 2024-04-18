Экскурсия "Черно-белый космос" пройдет в московской галерее "Ходынка" 21 апреля

Галерея "Ходынка" предлагает погрузиться в миры 15 современных художников. В своих произведениях они размышляют о внеземном пространстве. Сопровождать экскурсию "Черно-белый космос", которая пройдет 21 апреля, будет музыка на необычном инструменте – ханге, который напоминает летающую тарелку.

А в Центре Вознесенского организовали экспозицию "Всегда Зоя. Выставочный роман". Она посвящена 100-летию писательницы Зои Богуславской.

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