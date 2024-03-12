Московские производители ювелирных изделий увеличили выпуск продукции в 1,5 раза

Московские производители ювелирных украшений увеличили выпуск продукции. В 2023 году они изготовили в 1,5 раза больше изделий, чем в 2022. Это стало возможным, в том числе благодаря мерам поддержки, которые город оказывает частным компаниям.

Несмотря на это, последние два года выдались для ювелиров непростыми. Особенно для тех, кто работает с золотом. С 2023 года они не могут применять льготные налоговые режимы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.