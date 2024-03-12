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12 марта, 08:00

Экономика

Московские производители ювелирных изделий увеличили выпуск продукции в 1,5 раза

Московские производители ювелирных изделий увеличили выпуск продукции в 1,5 раза

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Московские производители ювелирных украшений увеличили выпуск продукции. В 2023 году они изготовили в 1,5 раза больше изделий, чем в 2022. Это стало возможным, в том числе благодаря мерам поддержки, которые город оказывает частным компаниям.

Несмотря на это, последние два года выдались для ювелиров непростыми. Особенно для тех, кто работает с золотом. С 2023 года они не могут применять льготные налоговые режимы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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