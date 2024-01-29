Аналитики рассказали, сколько зарплат нужно россиянину для покупки квартиры

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Среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на однокомнатную квартиру 86 месяцев, потребуется от 70 зарплат. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что цены рассчитывались на основе одной из самых популярных площадок объявлений. Аналитики рассматривали однокомнатные квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров. При этом в ряде городов вышло больше жилья на первичном рынке, в других – на вторичном, отдельно высчитывалось медианное значение по обоим типам жилья и брался средний между ними показатель.

Средние зарплаты считали по данным одного из самых популярных агрегаторов вакансий. При этом исследователи предположили, что в условной семье, где работают два человека, зарплату одного партнера откладывают на покупку будущей квартиры, а на все остальное идут доходы второго.

Так, медианная зарплата по крупным городам РФ в декабре 2023 года составляет 50 тысяч рублей. Медианная цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.

Аналитики выяснили, что дороже всего однушка стоит в Москве – 164 месячные зарплаты, то есть почти 14 лет непрерывной работы при условии откладывания полной зарплаты. Средняя зарплата в Москве – 70 тысяч, но однокомнатная квартира здесь стоит почти в три раза дороже, чем в среднем по стране, – 11,8 миллиона рублей.

На втором месте по величине цен расположилась Казань. Здесь однушка будет стоить 126 зарплат – 10 лет и 6 месяцев труда. Средняя зарплата в столице Татарстана – 50 тысяч, медианная цена однушки – примерно 6,3 миллиона рублей.

Самое доступное жилье среди крупных городов в Челябинске. Однокомнатная квартира здесь стоит 73 зарплаты – 6 лет работы. Средняя цена квартиры находится на уровне 3,6 миллиона рублей, зарплата – 50 тысяч рублей.

Ранее риелтор Константин Апрелев рассказал, что слишком низкая стоимость квартиры, ее частая перепродажа и невозможность встретиться с собственником жилья должны насторожить покупателя.

В свою очередь, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков посоветовал желающим приобрести недвижимость обязательно проводить юридическую экспертизу перед покупкой.

До этого были названы способы, которые помогут сэкономить при покупке жилья. Специалисты советуют хранить денежные средства на депозите, а также отслеживать акции и скидки на сайтах застройщиков. Кроме того, квартиру не стоит покупать в конце года, а лучше действовать в январе или летом. Именно тогда действуют скидки на недвижимость. Таким образом, у россиян есть шанс сэкономить до 15% стоимости жилплощади.

В Москве выросли цены на аренду жилья