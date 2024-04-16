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16 апреля, 16:50

Культура

"Звезды советского экрана": драматические роли Юрия Никулина

"Звезды советского экрана": драматические роли Юрия Никулина

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Листая сентябрьский номер журнала "Советский экран" за 1972 год, читатели останавливались на 12-й странице. Там крупным планом опубликовали фотоснимок актера Юрия Никулина. В интервью артист поделился, что его любимые роли сыграны не в комедиях.

Почему актера отказались пускать на съемочную площадку фильма "Когда деревья были большими"? Что случилось с его лицом во время работы над картиной "Ко мне, Мухтар!"? Какой урок Юрию Никулину преподал Василий Шукшин во время работы над фильмом "Они сражались за Родину"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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