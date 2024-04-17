Музеи Москвы проведут мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия

Фото: пресс-служба Депкульта

Музейные площадки Москвы 21 апреля подготовят тематические события в рамках Дней исторического и культурного наследия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в это воскресенье вход в городские музеи и выставочные залы будет бесплатным. Гости и жители столицы смогут ознакомиться с различными экспозициями. Для посещения понадобится регистрация на сайте акции. Программа культурных площадок включает свыше 170 мероприятий.

"Это лекции искусствоведов и историков, экскурсии, мастер-классы, квесты и концерты", – прокомментировала Сергунина.

Так, в Музее-панораме "Бородинская битва" состоится экскурсия "По следам барабанщика" для родителей с детьми. Прогулка начнется на улице у памятника полководцу Михаилу Кутузову и продолжится в залах учреждения. Участники ознакомятся с биографией героя Отечественной войны 1812 года – барабанщика Филиппа Михайлова. Экскурсантам расскажут о военных музыкантах и их роли во время сражений.

Между тем в Музее В. А. Тропинина организует акварельный мастер-класс по архитектурному пейзажу. Участникам предоставят все необходимые материалы и помогут создать произведение искусства.

Также в Мемориальном доме-музее академика С. П. Королева прочтут лекцию о важных моментах биографии советского конструктора ракетно-космических систем. В фондах учреждения хранится порядка 19 тысяч личных вещей, документов, писем, фотографий, книг и предметов быта Сергея Королева.

Кроме того, Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына проведет пешеходную экскурсию "От Таганки до Зарядья. Путешествие сквозь века". Сбор участников в 14:00 у кинотеатра "Иллюзион".

Маршрут пройдет по набережной рек Москвы и Яузы, парку "Зарядье" и знаковым достопримечательностям центра Москвы. Особое внимание во время экскурсии уделят Московскому императорскому воспитательному дому, участку Китайгородской стены, храму Зачатия Праведной Анны, Знаменскому монастырю и палатам бояр Романовых.

Музей Москвы также примет участие в акции. В культурном центре пройдут экскурсии по старинным архитектурным ансамблям, которые обычно закрыты для посещений. Среди них – Петровский путевой дворец, дом генерал-губернатора Москвы и здание Мосгордумы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ходе Дней исторического и культурного наследия жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками московской старины. Всего же, как он утверждает, запланировано более 600 мероприятий.