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15 апреля, 16:45

Культура

"Звезды советского экрана": Андрей Попов

"Звезды советского экрана": Андрей Попов

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Август 1977 года. На обложке журнала "Советский экран" – Андрей Попов. Его хорошо знает и массовый зритель кино, и продвинутые ценители театра. Тонкий, ироничный, он был настоящим шекспировским героем. "Обаяние интеллекта" – именно так описывали Попова его партнеры и друзья.

С чем боролся Андрей Попов все свои молодые годы? Как в трудную минуту он спас Людмилу Касаткину? Почему он отказался сниматься в пенсне, которое принадлежало Антону Павловичу Чехову? Что придумали, чтобы Андрей Попов запел в "Сватовстве гусара"? Как Никита Михалков взял актера "на слабо" перед съемками фильма "Несколько дней из жизни Обломова"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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