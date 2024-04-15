"Звезды советского экрана": Андрей Попов

Август 1977 года. На обложке журнала "Советский экран" – Андрей Попов. Его хорошо знает и массовый зритель кино, и продвинутые ценители театра. Тонкий, ироничный, он был настоящим шекспировским героем. "Обаяние интеллекта" – именно так описывали Попова его партнеры и друзья.

С чем боролся Андрей Попов все свои молодые годы? Как в трудную минуту он спас Людмилу Касаткину? Почему он отказался сниматься в пенсне, которое принадлежало Антону Павловичу Чехову? Что придумали, чтобы Андрей Попов запел в "Сватовстве гусара"? Как Никита Михалков взял актера "на слабо" перед съемками фильма "Несколько дней из жизни Обломова"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".