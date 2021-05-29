"Тайны души": Сергей Степанченко

Сергей Степанченко мечтал выступать на сцене московского Ленкома и не побоялся приехать из Сызрани за своей мечтой в столицу. В 1985-ом году театр Марка Захарова распахнул для него свои двери. Играя эпизодические роли, провинциальный актер сразу полюбился не только зрителю. Молодой артист завоевал уважение и признание среди самого звездного состава "ленкомовцев".

Трагик и комедиант, сегодня ему подвластны любые амплуа. За годы работы в Ленкоме Сергей Степанченко вырос в большого драматического артиста. Неизменным осталось одно – коллеги по цеху по сей день называют его любимым напарником на сцене.