The City: "Пищеблок"

В России продолжается нашествие кровопийц. Еще не утихли разговоры про "Вампиров средней полосы", а уже вовсю обсуждают "Пищеблок" – это тоже сериал про вампиров, но не в Смоленске, а в советском пионерлагере на Волге.

"Пищеблок" – это экранизация мистического романа Алексея Иванова, автора хитов "Географ глобус пропил" и "Тобол". Вслед за писателем авторы сериала постарались воссоздать самое главное – атмосферу и романтику пионерских лагерей. В поисках идеала они объездили около 20 площадок, пока не нашли законсервированный в 90-е детский кэмп под Тверью. Подробнее – в сюжете проекта The City.