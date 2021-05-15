"Тайны души": Андрей Леонов

Андрей Леонов родился в известной театральной семье. В юности он ужасно стеснялся своего отца – знаменитого и всеми любимого актера Евгения Леонова. Сильно злился, когда его сравнивали с папой. Поэтому неудивительно, что после окончания Щукинского училища, молодой актер проработал на сцене "Ленкома" совсем недолго.
Он с радостью покинул театр и ушел в армию. Но судьбу не проведешь. После службы Леонов вернулся в театр и с головой окунулся в актерскую работу. Пройдут годы. И Андрей Леонов сыграет одну из знаменитых театральных ролей своего отца в восстановленном спектакле "Поминальная молитва" на сцене "Ленкома Марка Захарова".
Актеры театра не побоялись вдохнуть вторую жизнь в шедевр прошлого века! Главной их задачей было не создать кардинально новый спектакль с одноименным названием, а сохранить то, что когда-то давно придумал легендарный художественный руководитель и режиссер Марк Захаров.
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