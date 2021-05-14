Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом опроверг заявление о прекращении дела

Мария Артемова, пострадавшая в аварии, которую устроил блогер Эдвард Бил, не подавала заявление о прекращении уголовного дела. Об этом сообщил ее муж. Сейчас женщина отходит от третьей операции.

Ранее стало известно, что Бил выплатил компенсацию потерпевшим в ДТП. Об этом сообщил его адвокат. Он добавил, что дело идет к примирению сторон.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.