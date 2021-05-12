Эквадор планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

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Новое правительство Эквадора намерено закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом избранный президент страны Гильермо Лассо написал на своей странице в Twitter.

"Вакцинация – приоритет. Мы заключим с Россией соглашение о предоставлении вакцины "Спутник V" для укрепления нашего плана (Вакцинации. – Прим. ред.). Благодарим российские власти за открытость и готовность", – заявил политик.

Он подчеркнул, что это важно для здравоохранения страны и возвращения Эквадора к нормальной жизни.

В конце апреля Лассо говорил, что направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь южноамериканской стране с приобретением препаратов от коронавирусной инфекции. Прививочная кампания от COVID-19 стартовала в Эквадоре 21 января.

Российский препарат против коронавируса "Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. В ходе исследований удалось выяснить, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet.