Терапевт рассказала, кто может пострадать от прихода 30-градусной жары в Москву

Москва в скором времени окажется в зоне аномального тепла, предупреждают синоптики. Уже 18 мая в столице может быть побит температурный рекорд 124-летней давности. Рассказываем, какая погода ждет москвичей и кому стоит опасаться сильной жары.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жареное солнце

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара придет в Москву уже на следующей неделе. Аномальное тепло в город принесет зной из Каракумских пустынь, пояснил он.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13–18, а днем – 25–30 градусов.

Тишковец предупредил, что к 18–19 мая в центре России установится 30-градусная жара. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7–12 градусов. По его прогнозу, 18 мая в Москве даже может быть побит температурный рекорд по теплу для этого дня 124-летней давности.

Аналогичные прогнозы озвучила и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик пояснила, что к 15 мая воздух прогреется до 22–24 градусов, а 16 мая – до 19–24 градусов тепла. К 18 мая в столичном регионе установится температура воздуха до 25–30 градусов, сказала Паршина. Она добавила, что подобной жары во второй декаде мая не было очень давно.

Ранее москвичам рассказали, что в текущем году в столице метеорологическое лето наступило на две недели раньше. Обычно это происходит 28 мая, когда среднесуточная температура превышает отметку в 15 градусов выше нуля.



Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Заглянет надолго?

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с Москвой 24 заявил, что до следующей недели теплые дни в столице будут сопровождаться осадками.





Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo Наиболее вероятный сценарий говорит о том, что на этой неделе погода будет почти по-летнему теплой, но неустойчивой. Дневная температура продолжит превышать 20-градусную отметку, однако в разных районах Москвы и области во второй половине дня и в ранние утренние часы могут развиваться кучево-дождевые облака. Они прольются ливневыми дождями, в отдельных случаях с грозами.

На следующей неделе погода будет преимущественно жаркой, а также сухой, но и осадки исключать нельзя, указывает специалист. Как минимум первая половина этого периода ожидается маловетреной, говорит собеседник Москвы 24. Вместе с тем, по его словам, более точный прогноз по осадкам и ветру появится ближе к следующей неделе.

"По-летнему теплая погода продлится в Москве примерно до 18–20 мая. После температура вернется к климатической норме, поэтому в городе немного похолодает", – объяснил он.

Старков предупредил, что в ночные часы температура воздуха еще не будет соответствовать летним значениям. Это позволит не перегреваться помещениям и довольно комфортно отдыхать в ночные часы, говорит эксперт. Также, несмотря на жару, утром будет еще достаточно прохладно. Поэтому метеоролог посоветовал брать с собой ветровки, чтобы не замерзнуть.

Температурные скачки в мае объясняются тем, что в первой декаде месяца погода в Москве формировалась под влиянием области низкого давления с воздухом из арктических широт, говорит Старков. Из-за этого в столице установилась температура воздуха ниже климатической нормы. Смена погоды во второй декаде мая случилась уже под влиянием области высокого давления, резюмировал метеоролог.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара всем на радость?

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказал Москве 24, что некоторые категории граждан в жаркую погоду могут испытать проблемы со здоровьем.

"Это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и адаптационные механизмы организма. В группе риска оказываются те люди, у которых адаптационные возможности еще не сформировались или износились. Плюс граждане с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердца и сосудов", – предупреждает она.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Чаще перегреву подвержены дети, люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями. Прежде всего сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Им в жару нужно быть особенно внимательными к себе.

В жаркий период Романенко посоветовала родителям выбирать для детей свободную не синтетическую одежду светлых тонов. Терапевт рекомендовала взрослым регулярно предлагать детям попить воды и следить, чтобы ребенок не гулял на улице под ярким, палящим солнцем.

"Пожилые люди тоже часто не следят за питьевым режимом, а в жару соблюдать его очень важно. Я посоветую ориентироваться на 1,5–2 литра простой воды в день. Если нет проблем с почками и повышенного давления, часть жидкости можно заменить на минеральную воду. То количество минеральных солей, которое в ней растворено, поможет избежать вымывания жизненно необходимых микроэлементов", – объясняет специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Употребление лимонадов и пива в жару может сыграть роковую роль. Газированный напиток не утоляет жажду и не восполняет потерю жидкости, которая случается в такую погоду. А пиво – это лишние калории. Такие напитки в жару противопоказаны.

"Также я бы посоветовала обратить внимание на рацион питания. При усвоении пищи также выделяется тепло. Поэтому жирные калорийные блюда будут способствовать выделению дополнительного тепла, даже перегреву организма. В такое время нужно отдавать предпочтение ягодам, овощам, фруктам, зелени, салатам и изделиям из круп", – отмечает Романенко.

В случае ухудшения самочувствия в жаркую погоду людям с хроническими заболеваниями и гипертоникам необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом, продолжает специалист. Таким людям особенно важно соблюдать график приема базовых препаратов, указывает терапевт. Группам риска Романенко рекомендует не забывать и о головных уборах светлых тонов.

При этом в московской жаре можно найти и свои плюсы. По словам терапевта, такая погода поспособствует снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Жара, безусловно, снизит заболеваемость коронавирусом. И вирус начнет погибать, и люди будут меньше находиться в помещениях. Это благоприятная среда для снижения заболеваемости.

Однако в жару возрастает риск развития других инфекций, обращает внимание собеседница Москвы 24. Злоупотребление холодной водой или коктейлями способно спровоцировать ангину и воспаление легких, уточнила Романенко. Поэтому их необходимо употреблять в разумных количествах.

Кроме того, врач рекомендует следить за разницей температур при выходе на улицу из помещения с кондиционером. Она не должна превышать 6–8 градусов, резюмировала эксперт.

