Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В выходные в столичном регионе ожидается тепло, а также прогнозируются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Так, в субботу, 15 мая, ожидается небольшой дождь, местами умеренный, а в отдельных районах – гроза.
"Ночью в Москве будет +13...+15, по области – около 10–15 (градусов. – Прим. ред.), днем в Москве будет +22...+24, по области – около 20–25. Ветер (будет дуть. – Прим. ред.) юго-восточный, южный", – рассказала синоптик.
В воскресенье погода существенно не поменяется. Ночью в столице ожидается около 12–14 градусов тепла, по области – около 9–14.
Ранее стало известно, что в столице на следующей неделе синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до +27 градусов и кратковременными дождями.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температурные рекорды вряд ли будут побиты.
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