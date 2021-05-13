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Москва 24

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Общество

14:13

Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в столичном регионе ожидается тепло, а также прогнозируются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, в субботу, 15 мая, ожидается небольшой дождь, местами умеренный, а в отдельных районах – гроза.

"Ночью в Москве будет +13...+15, по области – около 10–15 (градусов. – Прим. ред.), днем в Москве будет +22...+24, по области – около 20–25. Ветер (будет дуть. – Прим. ред.) юго-восточный, южный", – рассказала синоптик.

В воскресенье погода существенно не поменяется. Ночью в столице ожидается около 12–14 градусов тепла, по области – около 9–14.

Ранее стало известно, что в столице на следующей неделе синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до +27 градусов и кратковременными дождями.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температурные рекорды вряд ли будут побиты.

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