Москвичам рассказали, когда в столицу придет жара

Москва 24/Юлия Иванко

В столице на следующей неделе синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до +27 градусов и кратковременными дождями. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температурные рекорды вряд ли будут побиты.

"Практически вся следующая неделя будет с неустойчивой погодой. Днем местами пройдут кратковременные дожди, температура будет в районе + 22–27 градусов по региону, то есть в Москве будет 25–27 градусов. Я думаю, что рекордных значений в эти дни температура не достигнет, потому что начиная с 16 мая – рекорды температуры, они почти все 30 градусов", – пояснила она.

Позднякова добавила, что температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов, а в некоторые дни – на 6. По ее словам, 30-градусная жара для города – перебор, а также это дополнительное напряжение для метеочувствительных людей.

Ранее Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь. Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.