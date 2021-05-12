Метеорологическое лето преждевременно наступило в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на две недели раньше наступило метеорологическое лето. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, обычно метеорологическое лето приходит 28 мая, когда среднесуточная температура преодолевает отметку 15 градусов выше нуля.

"В Москве переход через плюс 15 обычно происходит 28 мая. Тогда наступает метеолето, а у нас оно наступает уже в эти дни", – уточнил специалист.

Он также добавил, что в ближайшие пять дней температурный фон в столице будет стабилен. Столбики термометров остановятся в районе 20 градусов выше нуля, а в последующие дни температура будет только расти.

Ранее синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве. Как заявил Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.

По его прогнозам, в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.