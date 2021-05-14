Фестиваль Park Live 2021 отменили

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Из-за невозможности получения российских виз артистами, а также приостановки авиасообщения с некоторыми странами из-за пандемии коронавируса отменили музыкальный фестиваль Park Live.
Он должен был пройти в Москве с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года. Об этом рассказали организаторы фестиваля во "ВКонтакте".
"Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но, к сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год", – говорится в сообщении.
Выступления первой волны артистов организаторы уже анонсировали. К примеру, группа My Chemical Romance выступит 17 июня 2022 года, Gorillaz – 8 июля, Deftones – 9 июля, а The Killers – 16 июля. Даты выступлений групп Slipknot и The Offspring согласовывают.
Обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных. Те, у кого билет на любой из уик-эндов фестиваля, смогут посетить два из них. Обладателям абонементов на оба уик-энда разрешается посетить все дни Park Live 2022.
Ранее стало известно, что московский полумарафон, который должны были провести 16 мая 2021 года в "Лужниках", перенесли на неопределенный срок. Команда "Бегового сообщества" приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей.
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