Фестиваль Park Live 2021 отменили

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Из-за невозможности получения российских виз артистами, а также приостановки авиасообщения с некоторыми странами из-за пандемии коронавируса отменили музыкальный фестиваль Park Live.

Он должен был пройти в Москве с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года. Об этом рассказали организаторы фестиваля во "ВКонтакте".

"Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но, к сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год", – говорится в сообщении.

Выступления первой волны артистов организаторы уже анонсировали. К примеру, группа My Chemical Romance выступит 17 июня 2022 года, Gorillaz – 8 июля, Deftones – 9 июля, а The Killers – 16 июля. Даты выступлений групп Slipknot и The Offspring согласовывают.

Обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных. Те, у кого билет на любой из уик-эндов фестиваля, смогут посетить два из них. Обладателям абонементов на оба уик-энда разрешается посетить все дни Park Live 2022.

Ранее стало известно, что московский полумарафон, который должны были провести 16 мая 2021 года в "Лужниках", перенесли на неопределенный срок. Команда "Бегового сообщества" приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей.