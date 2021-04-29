Весенний мотофестиваль в Москве перенесли на июнь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сроки проведения весеннего мотофестиваля перенесли, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Первоначально он должен был пройти 1–2 мая. Теперь мероприятие запланировано на 19–20 июня.

"Скоро расскажем, что интересного вас ждет на мотофестивале. А пока будьте аккуратны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя и окружающих", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столичных парках начали работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.