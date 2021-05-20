HBO Max показал трейлер спецэпизода сериала "Друзья"

Фото: снимок с видео YouTube/HBO MAX

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный трейлер специального эпизода "Друзей". Актеры ситкома воссоединятся спустя 17 лет, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что эпизод будет представлять собой не еще одну серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтта Леблана, Лизы Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, которые вспомнят о том, как проходили съемки знаменитого сериала.

Кроме того, выпуск, который выйдет 27 мая, не обойдется и без приглашенных гостей. В их числе Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие.



Спецвыпуск сериала "Друзья" выйдет 27 мая

Ранее сообщалось, что продолжение получит сериал "Как я встретил вашу маму". Планируется, что главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.

