HBO Max показал трейлер спецэпизода сериала "Друзья"

Фото: снимок с видео YouTube/HBO MAX
Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный трейлер специального эпизода "Друзей". Актеры ситкома воссоединятся спустя 17 лет, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что эпизод будет представлять собой не еще одну серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтта Леблана, Лизы Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, которые вспомнят о том, как проходили съемки знаменитого сериала.
Кроме того, выпуск, который выйдет 27 мая, не обойдется и без приглашенных гостей. В их числе Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие.
Спецвыпуск сериала "Друзья" выйдет 27 мая
Ранее сообщалось, что продолжение получит сериал "Как я встретил вашу маму". Планируется, что главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.
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