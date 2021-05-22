"Тайны души": Татьяна Белевич

Когда в конце 60-х на советские экраны вышел фильм "Весна на Одере" с участием актера Никиты Астахова, Татьяна Белевич только осваивала азы актерского мастерства. Но, кажется, что еще до знакомства друг с другом они уже шли одной дорогой на двоих.

В разное время окончили театральный ВУЗ имени Щепкина, пришли работать в Москонцерт, затем создали крепкую семью и давно разменяли четвертый десяток совместной жизни.

Удивительно, как много они успели сделать рука об руку. Воспитать талантливого сына. Объединить вокруг себя профессиональных людей и создать уникальный духовный театр "Глас" с принципиально новой творческой позицией.