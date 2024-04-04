"Сити": фантастическая драма "Предчувствие" вышла в российских кинотеатрах

В кинотеатрах вышла фантастическая драма "Предчувствие". Это эстетская антиутопия, похожая на фильмы "Эффект бабочки" и "Вечное сияние чистого разума". Главная героиня возвращается в прошлые жизни, чтобы проработать психологические травмы. Каждый раз она встречает одного и того же мужчину, девушку начинает преследовать предчувствие надвигающейся беды.

Также зрители могут посмотреть приключенческое кино "Золото Умальты". Это история дерзкого ограбления в XX веке. События разворачиваются в Хабаровском крае. В маленьком городе Умальте похищено 40 пудов золота. Владелец обвиняет племя кочевых тунгусов и нанимает банду авантюристов, чтобы те вернули ему богатство.

Подробности об этих и других премьерах – в программе "Сити".