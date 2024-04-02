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02 апреля, 14:25

Культура

"Звезды советского экрана": автомобили в фильмах

"Звезды советского экрана": автомобили в фильмах

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В январе 1984 года журнал "Советский экран" приоткрыл для своих читателей двери автотранспортного цеха киностудии "Мосфильм", где из груды металла и четырех колес рождались шедевры. Автослесари поделились с корреспондентами своими историями.

В честь какой женщины Алексей Баталов назвал свой первый автомобиль? Зачем такси из фильма "Три тополя на Плющихе" понадобился дублер? Как Олег Янковский обманул режиссера ради главной роли в фильме "Гонщики"? И почему сцены с участием авто Chrysler в мелодраме "Блондинка за углом" были сложными для съемочной группы?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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