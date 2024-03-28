"Сити": топ-3 качественных аудиокниг

Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 аудиокниг. На третьем месте – роман в жанре триллер "Тоннель" Яны Вагнер. Его действие разворачивается вокруг закрытых в тоннеле людей, которые начинают сходить с ума и собираться в коалиции.

На втором месте – "Когната" Алексея Сальникова о войне драконов и людей во времени, похожем на Советский Союз 1950-х годов. На вершине рейтинга – "Возвращение пионера" Шамиля Идиатуллина. По сюжету книги в 1985 году три подростка отправляются в секретный космический полет, но вместо этого попадают в 2021 год.

Подробнее – в программе "Сити".