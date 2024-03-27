Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

Сергей Собянин поздравил с Всемирным днем театра столичных актеров, режиссеров, работников сцены и поклонников искусства. За первые два месяца 2024 года столичные театры посетили более миллиона зрителей. О результатах театрального сезона в городе мэр написал в своем личном блоге.

Отмечается, что в 2023 году в Москве поставили более 23 тысяч спектаклей, среди них – более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели почти пять миллионов человек.

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