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Новости

13 марта, 13:00

Культура

Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал о своем отношении к авторским текстам

Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал о своем отношении к авторским текстам

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По словам худрука Московского современного художественного театра Владимира Стеклова, отечественная классическая литература – это мировой драматургический и литературный кладезь. Кроме того, он отметил, что сожалеет о том, что в некоторых произведениях нет возможности превратить авторский текст в прямую речь.

Однако, по его мнению, в драматургических произведениях сохранить авторский замысел легче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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