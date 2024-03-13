Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал о своем отношении к авторским текстам

По словам худрука Московского современного художественного театра Владимира Стеклова, отечественная классическая литература – это мировой драматургический и литературный кладезь. Кроме того, он отметил, что сожалеет о том, что в некоторых произведениях нет возможности превратить авторский текст в прямую речь.

Однако, по его мнению, в драматургических произведениях сохранить авторский замысел легче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.