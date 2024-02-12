"Русские сезоны" пройдут в Омане в 2025 году

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Проект "Русские сезоны" пройдет в Омане в 2025 году. Его приурочат к 40-летию дипотношений между двумя странами. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что обсудила проект с замминистра культуры, спорта и молодежи Омана его превосходительством Саидом бин Султаном Аль-Бусаиди. По ее словам, в Омане очень любят и ждут российских артистов.

Любимова уточнила, что РФ готовит программу с выставками крупнейших музеев, гастролями выдающихся театров, мастер-классами, образовательными мероприятиями, а также детской программой.

Помимо этого, представители стран обсудили сотрудничество в библиотечной сфере. Так, Россия предложила провести ряд совместных мероприятий. Помимо этого, Россия и Оман вместе отреставрируют книжные памятники.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов сообщил, что "Русские сезоны" в 2024 году состоятся в одном из государств Латинской Америки. В частности, велись переговоры с Бразилией.

Между тем представления и необычные мастер-классы ждут москвичей на фестивале "Китайский Новый год". Одной из главных площадок фестиваля станет Новый Арбат. Там будет развернуто шале, посвященное старинным китайским настольным играм.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 18 февраля