Мастер-классы и представления пройдут в Москве в рамках фестиваля "Китайский новый год"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представления и необычные мастер-классы ждут москвичей на фестивале "Китайский Новый год". О программе фестиваля рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Одной из главных площадок фестиваля станет Новый Арбат. Там будет развернуто шале, посвященное старинным китайским настольным играм. Гости смогут освоить новые игры на мастер-классах и лекциях с 9 по 18 февраля.

Традиционным играм го (вэйци), уцзыци, сянци (виды китайских шахмат), любо и танграм смогут обучиться взрослые и дети от шести лет. На площадке на Новом Арбате профессиональные спортсмены расскажут гостям об истории этих игр, объяснят правила и покажут самые ловкие ходы.

На Тверской площади и в Камергерском переулке гости смогут увидеть захватывающие представления с артистами в образах львов и драконов, а также настоящие восточные танцы. Гостей встретят маги в китайских нарядах. Они не только погадают, но и подарят амулет на счастье: тыкву-горлянку, китайскую монету или знаменитое печенье с предсказанием.

Узнать больше об истории Поднебесной, ее легендах и мифах смогут зрители "Китайского праздника весны". Шоу, рассказывающее о таинственном прошлом Востока, начинается на Тверской площади в 15:00 и в 16:00.

Ранее мероприятия в честь китайского Нового года прошли на ВДНХ. Гости посетили мастер-классы по цигуну и рисованию, увидели театрализованное шествие с драконом, спектакль и фестиваль китайской народной культуры.