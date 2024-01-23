"Русские сезоны" могут пройти в Бразилии

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Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году состоится в одном из государств Латинской Америки, в настоящее время осуществляются переговоры с Бразилией. Об этом директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов рассказал на круглом столе в Совфеде, пишет "Интерфакс".

"Русские сезоны" – это крупный проект по представлению русской культуры зарубежной публике. В разные годы они проходили в Японии, Италии и Германии.

В 2020-м странами, которые приняли "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург. Часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. Уже в 2021 году "Русские сезоны" состоялись в Республике Корея и Бельгии, в 2022-м они должны были состояться в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В прошлом году "Русские сезоны" организовали в Казахстане и Узбекистане.

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