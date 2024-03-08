В столичной креативной индустрии на данный момент работают свыше 10 тысяч компаний, которые суммарно выпускают 90% всех отечественных фильмов. К тому же в Москве разрастается крупнейший в мире парк для натурных киносъемок, создают инфраструктуру для производства кино полного цикла.

В киностудии Горького рассказали, какие направления развивают в столичном кинопроизводстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.