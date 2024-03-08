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08 марта, 22:30

Культура

В киностудии Горького рассказали, какие направления развивают в столичном кинопроизводстве

В киностудии Горького рассказали, какие направления развивают в столичном кинопроизводстве

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В столичной креативной индустрии на данный момент работают свыше 10 тысяч компаний, которые суммарно выпускают 90% всех отечественных фильмов. К тому же в Москве разрастается крупнейший в мире парк для натурных киносъемок, создают инфраструктуру для производства кино полного цикла.

В киностудии Горького рассказали, какие направления развивают в столичном кинопроизводстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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