Бесплатные экскурсии для женщин пройдут в Музее кино на ВДНХ 8–10 марта

Фото: vdnh.ru

Бесплатные экскурсии по выставке "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" пройдут для женщин с 8 по 10 марта в Музее кино на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Посетить выставку можно будет в сопровождении экскурсовода. В каждый из дней пройдет по три мероприятия, уточнили в пресс-службе. Сеансы будут начинаться в 13:00, 14:30 и 16:00.

"Спутники посетительниц музея тоже смогут войти в состав экскурсионной группы бесплатно – обилие интерактивных объектов и фотозон позволит не только поностальгировать, но и обновить социальные сети красивыми фото", – говорится в сообщении.

В музее добавили, что для посещения необходима предварительная регистрация. Попасть в состав группы без регистрации можно при наличии свободных мест.

Материалы выставки относятся к фильмам "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" и другим картинам.

Между тем стало известно, что женщины в одежде с леопардовым принтом получат возможность бесплатно посетить Московский зоопарк 8–10 марта. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы гардероба.

Женщины также смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта. Акция будет действовать в 39 общественных пространствах. Среди них – ледовые площадки в парках "Дубки", "Красная Пресня", "Сокольники", Таганском парке, парке "Ходынское Поле", Парке Горького и других.

Два миллиона цветов вырастили в столичных теплицах в 2024 году