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06 марта, 15:00

Культура

Юрий Грымов рассказал об уникальности репертуара театра "Модерн"

Юрий Грымов рассказал об уникальности репертуара театра "Модерн"

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Художественный руководитель Юрий Грымов рассказал, как сложился уникальный репертуар "Модерна". По его словам, в театре ставятся постановки по пьесам и книгам, близким самому Грымову. Благодаря этому 98% спектаклей не показывают больше нигде.

Кроме того, худрук отметил, что у "Модерна" широкая аудитория: от фанатов гранжа и Курта Кобейна до любителей "Войны и мира" Льва Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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