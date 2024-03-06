Юрий Грымов рассказал об уникальности репертуара театра "Модерн"

Художественный руководитель Юрий Грымов рассказал, как сложился уникальный репертуар "Модерна". По его словам, в театре ставятся постановки по пьесам и книгам, близким самому Грымову. Благодаря этому 98% спектаклей не показывают больше нигде.

Кроме того, худрук отметил, что у "Модерна" широкая аудитория: от фанатов гранжа и Курта Кобейна до любителей "Войны и мира" Льва Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.