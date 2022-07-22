"Юмор на все времена": киножурнал "Фитиль"

Выпуск посвящен популярнейшему в свое время юмористическому киножурналу "Фитиль". В СССР все очень любили ходить в кино. И перед сеансом часто крутили выпуски киножурнала Почему же этот юмористический журнал так любили зрители? Потому что его герои шутили на злободневные темы: взяточничество, пьянство, хулиганство, бюрократия, расхищение имущества. Каждый выпуск разоблачал недостатки советской жизни. Серьезные проблемы превращались в веселые и смешные сюжеты.

Авторами сценариев были прославленные сатирики: Семен Альтов, Аркадий Арканов, Михаил Жванецкий. Снимались в этом журнале самые популярные артисты того времени: Михаил Пуговкин, Юрий Никулин, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Олег Ефремов,Фаина Раневская, Евгений Леонов, Наталья Крачковская и многие другие. Главным и бессменным редактором "Фитиля" был Сергей Михалков.

Почему закрыли журнал? Об этом – в программе "Юмор на все времена".