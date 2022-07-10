"Раскрывая тайны звезд": Илья Олейников и Юрий Стоянов

Юмористическая программа "Городок" выходила в эфир почти 20 лет! Понятно, что Илья Олейников и Юрий Стоянов относились друг к другу с огромной теплотой. Иначе они просто не смогли бы так долго работать вместе.

Но это вовсе не значит, что на съемочной площадке "Городка" всегда царили мир и покой. Именно непохожесть друг на друга и сделало их дуэт таким органичным. На скетчах из "Городка", которые разыгрывали Стоянов и Олейников, выросло не одно поколение, их любила вся страна и над их шутками смеялись все – от мала до велика!

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".