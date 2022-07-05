Раскрыты подробности заключительного сезона "Очень странных дел"

Кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

Серии заключительного, пятого сезона сериала "Очень странные дела" станут короче, в отличие от ранних эпизодов. Об этом рассказали режиссеры и продюсеры картины Мэтт и Росс Даффер, чьи слова приводит Deadline.

При этом финальная серия будет длинной. По словам создателей проекта, заключительный эпизод продлится 2,5 часа. Они отметили, что финал будет состоять из восьми вариантов развязки.

Кроме того, в новом сезоне не будет рассказа о текущей жизни персонажей.

"Ничего из этого, очевидно, не будет. Персонажи уже будут действовать, у них уже будет цель", – заявил Мэтт Даффер.

Финальные серии четвертого сезона сериала "Очень странные дела" вышли на стриминговом сервисе Netflix 1 июля. На некоторое время платформа перестала работать.

От пользователей поступили более 15 тысяч жалоб. Техническим специалистам удалось устранить возникший сбой в течение получаса.

