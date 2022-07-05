Кинокритики рассказали о новинках в прокате фильмов. Российские зрители могут увидеть на этой неделе картину "Первая любовь". Как написали критики, проникновенная мелодрама о любви подростков и разбитых сердцах.

В повторный прокат запустили криминальную драму "Драйв". Это история о молчаливом водителе, который днем работал каскадером, а ночью развозил опасных преступников. Но все изменилось, когда он познакомился со своей соседкой и ее сыном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.