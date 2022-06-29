"The City": главные европейские премьеры июня

"The City" составил подборку главных европейских премьер июня. Все они выходят на этой неделе. Первой в списке стала испанская комедия “Главная роль”.

По сюжету пожилой миллиардер перед смертью хочет остаться в истории и спродюсировать эпохальное кино. Он покупает права на экранизацию Нобелевского лауреата, нанимает лучших актеров и режиссера, ее играет Пенелопа Крус. Весь фильм она заставляет актеров лучше погрузиться в роль. Для этого их, например, свяжут и заставят смотреть на то, как уничтожают их награды.

Следующий фильм – "Проклятие Артура" от режиссера Люка Бессона. Это 100% его проект, свою собственную книжку о маленьких лесных созданиях он впервые экранизировал 15 лет назад. И тогда же он приезжал в Москву активно ее рекламировать.

Главный герой – 18-летний Алекс, он вырос на книгах и фильмах Люка Бессона. На день рождения друзья устраивают ему поездку в заброшенный дом, где проходили съемки. Местные жители сразу предупреждают, что лучше держаться оттуда подальше. Но никто их не слушает и злые минипуты открывают охоту за людьми.

Подробнее – в сюжете проекта The City.