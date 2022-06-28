"Звезды советского экрана": Виталий Соломин

На обложке сентябрьского номера журнала "Советский экран" за 1985 год – сразу несколько выдающихся артистов. Среди них – Виталий Соломин, которого в Советском Союзе знали все от мала до велика, как преданного спутника Шерлока Холмса. Мягкий, обаятельный и несколько скрытный, с блестящими манерами, рыжеволосый доктор Ватсон был безупречен. Кстати, большинство из этих характеристик подходили и самому актеру, но не все. Общаться с Соломиным было не просто.

Какой фильм подарил Соломину-младшему супругу, а какой – верного друга? За что Кончаловский дал актеру обидное прозвище? Почему поцелуи на камеру были сущим наказанием для Виталия Соломина? Какая эротическая сцена не вошла в картину "Сибириада" и почему?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".