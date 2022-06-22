"The City": в прокат вышел сериал "Старик"

В прокат вышел сериал "Старик". Это классический боевик с Джеффом Бриджесом, получившим "Оскар". Актер стал исполнительным продюсером этого проекта.

Герой Бриджеса Чейз – оперативник ЦРУ на пенсии. По сюжету за ним будет охотиться банда киллеров, поэтому герою приходится вспомнить старые навыки. Сериал подойдет любителям боевиков и экшна.

Подробнее – в сюжете проекта The City.