"Звезды советского экрана": Валентина Малявина

"Пара самых красивых глаз в советском кино в 70-е", – сказала как-то в своем интервью актриса Елена Санаева, – "Немыслимые черные омуты Вали Малявиной". И вот, в октябре 1970 года выходит журнал "Советский экран" с обложкой, которая может подтвердить эти слова. На ней – те самые "черные омуты", заглянув в которые любой мог навсегда потерять голову.

Из-за чего Валентина Малявина недолюбливала Людмилу Марченко? Что произошло на пробах фильма "Иваново детство"? Кто выручил Малявину на Венецианском кинофестивале? Почему в фильме "Король олень" остался открытый финал? Как Леонид Филатов разыграл Валентину Малявину? И каким образом она познакомила Александра Кайдановского с Тарковским?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".