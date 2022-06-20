В Сети оценили внешность Чебурашки из нового фильма

В Сети опубликовали тизер полнометражного фильма "Чебурашка". Компьютерная модель любимого героя детских сказок появится на большом экране вместе с настоящими актерами. Интернет уже бурно обсуждает внешность самого Чебурашки: одним он понравился с первого взгляда, другие его категорически не признают. Подробности – в материале Москвы 24.



Фото: youtube/Central Partnership

Классика и высокие технологии

Чебурашку для фильма нарисовали с помощью живой съемки CG-графики и технологии захвата движений. Первые результаты этой работы уже видны в тизере. Говорит герой голосом актрисы Ольги Кузьминой. Известно, что большую роль в приключениях зверька сыграет сердитый садовник Геннадий, которого воплотил на экране Сергей Гармаш. Отсылка ли это к крокодилу Гене и появится ли вообще этот персонаж в фильме, пока неизвестно.

Также в тизере показали главного антагониста – директора шоколадной фабрики Римму в исполнении актрисы Елены Яковлевой. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко – за его плечами в качестве постановщика трилогия "Последний богатырь" и несколько фильмов "Квартета И".





Дмитрий Дьяченко режиссер фильма "Чебурашка" Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается – он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый. Надеюсь, зрителям понравится этот фильм, попадет в самое их сердце.

Съемки начались в прошлом году в Сочи, процесс завершился в Подмосковье в июне. По словам Дьяченко, картина уже на монтаже, впереди у создателей написание музыки и работа с графикой. На экраны фильм должен выйти 1 января 2023 года.

"Детишки будут в восторге"

Фото: youtube/Central Partnership

Мнения комментаторов по поводу внешности Чебурашки в Сети разделились. Часть сравнивает любимого персонажа с воплощением в советских мультфильмах не в пользу будущего кино.

"Его раскидают на мемы", – уверен пользователь соцсети "ВКонтакте" Димон Захарченко.

"К уродливому Сонику его", – пишет Тарлан Даргаев, намекая на критику фильмов про персонажа видеоигр.





пользователь Hikky Hanami Такое лицо Чебурашки даже в кошмаре не приснится…

Многие пользователи, в свою очередь, были очарованы киновоплощением Чебурашки. Комментаторы увидели в нем милого героя, который точно должен полюбиться публике.



Фото: youtube/Central Partnership

"Как по мне, так норм чебуратор", – коротко пишет Влад Серый.

"Трейлер сумбурный, но картинка приятная и сам Чебурашка, по-моему, удачно получился", – считает Владимир Белов.





пользователь Антон Булатов Тьфу, желчные ядовитые людишки. Весьма милый персонаж, детишки будут в восторге.

Зацепились в Сети и за реакцию героя Сергея Гармаша при виде Чебурашки. Садовник Геннадий задается вопросом: "Ты что такое?" Некоторые увидели в этом отсылку на фильм "Хищник", где примерно такую же фразу при виде инопланетного убийцы произносит герой Арнольда Шварценеггера. Другие предлагают свои варианты, на кого больше похож новый Чебурашка: активно предлагают Гизмо – инопланетного персонажа фильма 1984 года "Гремлины".

"Ну ладно, не Чебурашка из "ДМБ", и на том спасибо", – написал с намеком на появление довольно жуткой версии сказочного персонажа в фильме 2000 года пользователь YouTube с ником Tikurilla.

В обсуждениях не раз можно встретить упрек к тем, кто критикует кино, не посмотрев его. Пользователи призывают набраться терпения и дождаться выхода кино на большие экраны.

