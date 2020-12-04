"Союзмультфильм" представит новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене

Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Киностудия "Союзмультфильм" выпустит новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

"В последние дни уходящего года "Союзмультфильм" представит премьеру мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника". Как и классическая версия, новая картина в технике 3D будет музыкальной: песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин", – рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева

В картине продолжительностью шесть минут Чебурашку озвучит певица Анжелика Варум, а Крокодила Гену – актер Леонид Ярмольник. Слащева выразила надежду, что мультфильм создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей.

"Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина", – отметила Слащева.

Ранее Киностудия "Союзмультфильм" объявила всероссийский кастинг на озвучивание нового персонажа Котенка в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". В конкурсе сможет принять участие любой желающий от шести лет. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря.

