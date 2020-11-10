"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

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Комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планирует выпустить студия "Союзмультфильм". Об этом сообщили представители компании на питчинге в МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что анимационный фильм будет рассчитан на семейную аудиторию.

"Мы сегодня хотим представить достаточно оригинальный жанр для детского кино, речь идет о комедийном приключенческом детективе. Это не просто развлекательная история, она будет развивать логику и дедукцию как у детей, так и у взрослых", – рассказала продюсер Юлия Осетинская.

Будущий фильм является не единственным, который "Союзмультфильм" сделал совместно с Донцовой. Например, в сентябре 2020 года уже вышел детективный сериал "Тайны медовой долины".

На питчинге также презентовали семейный блокбастер "Искатели" компании "Карго". Фильм покажет путешествие Ивана Грозного во времени.

Время, когда проекты будут реализованы, пока не известно.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" намерен выпустить мультсериал, рассказывающий об инопланетянах и проблемах с экологией на планете Земля. Производство ленты планируется начать до конца 2020 года.

