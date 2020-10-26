"Союзмультфильм" планирует создать экологический мультсериал об инопланетянах

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"Союзмультфильм" намерен выпустить мультсериал, рассказывающий об инопланетянах и проблемах с экологией на планете Земля. Производство ленты планируется начать до конца 2020 года, рассказали РИА Новости представители киностудии.

"Работа c международной компанией Toonz – важный этап в развитии "Союзмультфильма", который ставит своей стратегической целью выход на международный рынок: наши компании обладают мощным креативным потенциалом, а Toonz, помимо этого, – безусловным опытом в мировом продвижении проектов", – говорится в заявлении председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

По ее словам, анимация является лучшим способом, чтобы донести до детей сложные вещи.

Ожидается, что авторами новой картины "Инопланетяне в моем рюкзаке" станут Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Предполагается, что зрителям расскажут о жителях планеты с идеальной экологией.

Новый мультсериал включит в себя 52 эпизода, каждый из которых будет длиться 11 минут. Дата премьеры в настоящий момент неизвестна.

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