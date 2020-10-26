"Союзмультфильм" планирует создать экологический мультсериал об инопланетянах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Союзмультфильм" намерен выпустить мультсериал, рассказывающий об инопланетянах и проблемах с экологией на планете Земля. Производство ленты планируется начать до конца 2020 года, рассказали РИА Новости представители киностудии.
"Работа c международной компанией Toonz – важный этап в развитии "Союзмультфильма", который ставит своей стратегической целью выход на международный рынок: наши компании обладают мощным креативным потенциалом, а Toonz, помимо этого, – безусловным опытом в мировом продвижении проектов", – говорится в заявлении председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
По ее словам, анимация является лучшим способом, чтобы донести до детей сложные вещи.
Ожидается, что авторами новой картины "Инопланетяне в моем рюкзаке" станут Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Предполагается, что зрителям расскажут о жителях планеты с идеальной экологией.
Новый мультсериал включит в себя 52 эпизода, каждый из которых будет длиться 11 минут. Дата премьеры в настоящий момент неизвестна.
Ранее "Союзмультфильм" представил обновленный образ Зайца из "Ну, погоди!". Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что образ получился мягкий по сравнению с Волком. Он подчеркнул, что если у последнего имеется много ломаных и заостренных линий, то Заяц получился мягкий и округлый.
"Союзмультфильм" выбрал образ Зайца в перезапуске "Ну, погоди!"
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